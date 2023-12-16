محافظ الغربية: المشروعات الجديدة تعكس اهتمام الدولة بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

عقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اجتماعا مع نجوى العشيري، السكرتير العام، ومديري إدارات التخطيط والمالية والإسكان، لمناقشة مستجدات الأعمال بمشروعات المحافظة، وتذليل العقبات وإنهاء كافة المشروعات في موعدها المحدد وطبقا لأعلى المعايير.

الارتقاء بمستوى الخدمات

وأكد محافظ الغربية اهتمام الدولة بالارتقاء بمستوى الخدمات والتنمية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة بما يحقق مردودا إيجابيا لدى المواطنين في تحسين مستوى المعيشة والخدمات المقدمة، وهو ما ينعكس على حجم المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض محافظة الغربية.

وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها ونسب تنفيذ مشروعات الرصف الجارية وعلى رأسها الطرق والمحاور المرورية الجديدة التي تنشئها المحافظة لتحقيق السيولة المرورية داخل المدن.

تذليل العقبات أمام المشروعات

كما ناقش المحافظ مراحل العمل للمشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة والإجراءات والخطوات التي تمت في تلك المشروعات لدفع وتيرة العمل بها وفقا للإمكانات المتاحة للانتهاء منها في أسرع وقت ممكن، موجها بالمتابعة الميدانية لمراحل أعمال تنفيذ المشروعات الجارية للتأكيد على العمل وفقا للمعايير الفنية والمواصفات المقررة بما يتناسب مع النهضة العمرانية والاقتصادية التي تشهدها مصر خلال الآونة الأخيرة.

وأكد «رحمي»، تقديم كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تسريع وتيرة العمل وإنهاء الأعمال في المشروعات الجاري تنفيذها وحل أي مشكلة قد تطرأ على أرض الواقع.