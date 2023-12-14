محافظ الغربية يتابع أعمال صيانة المعدات استعدادا للأزمات الطارئة

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الأعمال الجارية بطريق محور النعناعية بمدينة كفر الزيات، اليوم، وهو الطريق الذي يتم إنشاؤه كطريق دائري حول المدينة من الجهة الجنوبية بمحاذاة ترعة النعناعية حتى منطقة المصانع بداية طريق كفور بلشاي، ضمن خطة المحافظة لإنشاء ورفع كفاءة المحاور والطرق الرئيسية بكافة مراكز ومدن المحافظة.

وأشار «رحمي» إلى حرص المحافظة على التوسع في مشاريع الرصف والطرق وإنشاء المحاور المرورية الجديدة التي تساهم في تخفيض التكدسات المرورية، خاصة في الأماكن التي تعاني من كثافات سكانية ومرورية عالية مما يساهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

أعمال صيانة المعدات

وتابع المحافظ خلال جولته بتفقد جراج مجلس مدينة كفر الزيات، والذي تتم بداخله أعمال صيانة وإصلاح للسيارات والمعدات الخاصة بالمركز والمدينة، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس بصيانة المعدات الهندسية للمراكز والمدن والأحياء، للتأكد من الحالة الفنية لهذه المعدات وقدرتها على مجابهة الأزمات والكوارث.

وانتقل المحافظ لمتابعة أعمال الصيانة الجارية بالمعدات في جراج مركز ومدينة بسيون، واستعرض موقف المعدات داخل جراج المركز والمدينة، للوقوف على مدى استعدادها وجاهزيتها لمواجهة الأزمات وسرعة التعامل معها ومراجعة جميع المعدات وبيان مدى كفاءتها وإجراء جميع الصيانات اللازمة لها، لتكون قادرة على إدارة العمل بشكل فعال وكفاءة عالية، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية في هذا الشأن.

رفع كفاءة المعدات

فضلا عن استعراض ما تم من أعمال صيانة للمعدات الموجودة وفاعلية جميع المعدات والأجهزة المستخدمة لإدارة الأزمات والطوارئ، والإجراءات التي تم اتخاذها لرفع كفاءة جميع المعدات والسيارات لإجراء أعمال الصيانة العاجلة لها، وتوفير قطع الغيار اللازمة لضمان استمرار جاهزيتها بصفة مستمرة ودائمة لتكون قادرة على إدارة الأعمال بشكل فعال وكفاءة عالية .

ووجه محافظ الغربية بمواصلة أعمال صيانة المعدات ورفع كفاءتها، وعمل اصطفاف دائم للمعدات للوقوف على مدى جاهزيتها.