«التنمية المحلية» تطلق دورة «تفتيش على أعمال البناء» لمنع المخالفات

قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن وزارة التنمية المحلية تواصل رفع كفاءة العاملين بالوحدات المحلية وإعداد صف ثان من القيادات من خلال خطة التدريب بمركز سقارة التابع للوزارة، مؤكدا أن الأسبوع التدريبي الـ 19 دورة التفتيش على أعمال البناء.

قانون البناء

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن دورة "التفتيش على أعمال البناء" التى يتم تنفيذها بالتعاون مع جهاز التفتيش على أعمال البناء بوزارة الإسكان، يستفيد منها 28 من المديرين والعاملين بالإدارات الهندسية، وتستهل الدورة باستعراض عام لقانون البناء ومنظومة الاشتراطات البنائية ومنظومة إصدار التراخيص الجديدة، ودور الجهة الإدارية في ضوء المنظومة الجديدة وبعد إصدار الترخيص، ومتابعة أعمال التراخيص، والتعرف علي إجراءات التفتيش علي الطبيعة، وتحرير الإجراءات القانونية حيال المخالفات، وواجبات الجهة الإدارية حيال متابعة الإجراءات، بالإضافة إلى القرارات المتعلقة بعملية البناء، والتعريف بجهاز التفتيش ودوره وفقًا لأحكام القانون، وتختتم الدورة فاعليتها بمناقشة عامة والرد علي جميع استفسارات المتدربين.

اشتراطات البناء

جدير بالذكر أن اشتراطات البناء بدأ تطبيقها من 3 أعوام بالمدن والأحياء، كما أن قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 يتم تطبيقه فى القرى لاستخراج تراخيص البناء الجديدة .