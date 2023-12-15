حصاد وزارة التنمية المحلية في أسبوع.. تدريب كوادر أفريقية

أصدر المركز الإعلامي التابع لوزارة التنمية المحلية، حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قام بها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 9 حتى 15 ديسمبر الجاري.

ويرصد التقرير التالي أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كما يلي:

السبت 9 ديسمبر

شهد مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، انطلاق الأسبوع الثامن عشر من خطة التدريب للمحليات للعام المالي الحالي للأسبوع الثاني على التوالي تضمنت الجزء الأول من دورة إعداد قادة المستقبل والتي تستمر لمدة 3 أسابيع بإجمالي 137 ساعة تدريب ويستفيد منها 55 متدربًا من ديوان عام الوزارة وجميع المحافظات، لخلق كوادر قيادية وشبابية مدربة باعتبارهم قادة المستقبل وأساس تقدم الدولة.

كما أعلنت الوزارة انتهاء المحافظات من كافة التجهيزات والاستعدادات الخاصة بالعملية الانتخابية للتسهيل على المواطنين للإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر في الانتخابات الرئاسية.

الأحد 10 ديسمبر

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، حرص وزارة التنمية المحلية لاستكمال جهود دعم الأشقاء الأفارقة من خلال بناء القدرات وتبادل ونقل الخبرات والمعرفة للكوادر المحلية الأفريقية، والسعي من أجل الوصول إلي حلول ومقترحات ورؤي مشتركة تخدم أبناء القارة.

كما اختتمت وزارة التنمية المحلية فعاليات اليوم الأول من النسخة الثالثة من الدورة التدريبية لتأهيل وتدريب الكوادر الأفريقية حول دور الإدارات المحلية في مجابهة الهدر الغذائى بمحاضرتين تأتي المحاضرة الاولي حول تقليل الفاقد والهدر من خلال سلسلة القيمة للمنتجات الزراعية وعلاقته بالأمن الغذائي.

الاثنين 11 ديسمبر

اختتمت فعاليات اليوم الثاني من النسخة الثالثة من الدورة التدريبية لتدريب وتأهيل الكوادر الأفريقية، بورشتي عمل حول «دور المحليات في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاستثمارية»، وأدارها المهندس محمد السيد مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط، والورشة الثانية تحت عنوان «أهداف التنمية المستدامة بين الأدوار المركزية والمحلية»، وأدارها الدكتور خالد عبد الحليم مستشار وزير التنمية المحلية لتنمية صعيد مصر ومدير مشروع الدعم الفني.

وشارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة جهود ضبط الأسواق وأسعار السلع.

كما شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، في اجتماع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء، لمتابعة الانتخابات الرئاسية، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

الثلاثاء 12 ديسمبر

تابعت وزارة التنمية المحلية، انتخابات الرئاسة والإقبال على مراكز الاقتراع في جميع المحافظات وسط تقديم كل الدعم اللوجستي المطلوب من الأجهزة التنفيذية للمحافظات لجميع الناخبين لتيسير عملية الإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر.

الأربعاء 13 ديسمبر

نظمت وزارة التنمية المحلية جولة للكوادر الأفريقية لزيارة معالم العاصمة الإدارية الجديدة لتستهل بها فعاليات اليوم الرابع من النسخة الثالثة من الدورة التدريبية لتأهيل الكوادر الأفريقية حول دور الإدارات المحلية في مجابهة الهدر الغذائي، وخلال الجولة تم تعريف الكوادر الأفريقية بالعاصمة الإدارية الجديدة من قبل مسئولي شركة العاصمة الإدارية، وجرى الإشارة إلى أهمية انتقال الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة والتي تتمثل في تكوين جسر اقتصادي وحضاري وثقافي، هو الأكبر في مصر ومنطقة الشرق الأوسط.

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن مشاركة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر للعام الثاني على التوالي، بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة IMC بمعرض «فوود أفريكا» للصناعات الغذائية.

الخميس 14 ديسمبر

اختتم مركز التنمية المحلية بسقارة أمس الخميس، فعاليات الأسبوع الثامن عشر من الخطة التدريبية الجديدة للمحليات للعام المالي 2024/2023 والذي تضمن تنفيذ دورتين تدريبتين وهما دورة «تطوير مهارات المراجعة الداخلية والحوكمة والمتابعة الميدانية»، بالتعاون مع إدارة الحوكمة بالوزارة، ودورة «ملامح رئيسية عن بيئة الاستثمار في مصر»، بالتعاون مع أكاديمية الخبراء بالهيئة العامة للاستثمار

الجمعة 15 ديسمبر

أعلنت وزارة التنمية المحلية، استمرار سريان شهادة اعتماد مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة للمواصفات الدولية لإدارة المؤسسات التعليمية والتدريبية والبحث بشهادة الأيزو الدولية.