«التنمية المحلية»: الدولة لن تسمح بأي مخالفات بناء.. ونرصد التعديات أولا بأول

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الدولة لن تسمح بأي مخالفات بناء جديدة أو تعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة، مضيفا لـ«الوطن» أن وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظات ترصد مخالفات البناء وأي تعديات أولا بأول، ويتم التحرك بشأنها من قبل الوحدات المحلية والجهات المختصة، حيث يتم إزالتها على الفور واتخاذ إجراء قانوني ضد المخالفين، وذلك لمنع أي عشوائيات أو تشوهات جديدة والحفاظ على النسق العمراني.

متابعة غرفة العمليات

وأشار إلى أن غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية تتابع تحركات المحافظات أولا بأول، ويتم رصد المخالفات والتعامل الفوري معها، حيث تم إزالة نحو 17 ألف مخالفة من خلال تكثيف الحملات خلال الفترة الماضية بمختلف المحافظات، بالتعاون مع أجهزة الأمن وجهات الولاية.

الحفاظ على أملاك الدولة

وأوضح أن كل أرض أملاك دولة التي تم استردادها يتم الحفاظ عليها من قبل جهات الولاية ومتابعتها بشكل مستمر، لمنع أي تعديات عليها، داعيا المواطنين إلى الابلاغ عن أي مخالفات أو تعديات جديدة للتعامل الفوري معها في المهد، من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع أي مخالفات جديدة.

وشدد على أن المحافظات تواصل حملاتها لضبط الأداء وإنفاذ القانون ومنع أي تجاوزات، وأيضا التفاعل مع شكاوى المواطنين من أجل استعادة المظهر الحضاري ومنع أي تعديات جديدة.