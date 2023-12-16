مفتي الجمهورية ينعى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد: اللهم أنزله منازل الأبرار

نعى الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أمير الكويت سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي وافته المنية صباح اليوم، عن عمر ناهز 86 عاماً.

مفتي الجمهورية ينعى أمير الكويت

وتوجه مفتي الجمهورية بخالص العزاء والمواساة إلى دولة الكويت الشقيقة قيادة وحكومة وشعباً، داعيًا الله تعالى أن ينزله منازل الأبرار ويسكنه الفردوس الأعلى، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

يذكر أن الديوان الأميري الكويتي، أعلن اليوم، في بيان رسمي، وفاة أمير الكويت سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، عن 86 عاماً.