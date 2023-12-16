وزير شؤون الديوان الأميري ينعى أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح

أعلن وزير شؤون الديوان الأميري محمد عبد الله الصباح، وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، عن عمر ناهز 86 عامًا، بعد وعكة صحية دخل على إثرها إلى المستشفى.

وقال وزير شؤون الديوان الأميري: «ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت».

والشيخ نواف هو أمير دولة الكويت منذ 29 سبتمبر 2020، والأمير السادس عشر والسادس بعد الاستقلال من المملكة المتحدة.