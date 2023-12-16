بدء الامتحانات التطبيقية للفصل الدراسى الأول بـ«التربية النوعية» في كفر الشيخ

أعلنت كلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ، بدء الامتحانات التطبيقية للفصل الدراسى الأول للعام 2023 - 2024، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتورة نجلاء حسني الأشرف، عميد الكلية.

بدء الامتحانات التطبيقية للفصل الدراسى الأول بكلية التربية النوعية

وتُجرى الامتحانات التطبيقية لبرامج التربية الفنية، والتربية الموسيقية، وتكنولوجيا التعليم والحاسب الآلى، والإعلام التربوى، والاقتصاد المنزلى، وإعداد مُعلم الحاسب الآلى باللغة الإنجليزية، ومُعلم التربية الفنية الرقمية.

ومن المقرر أنّ يتم خلال الأيام القليلة المقبلة اعتماد جداول الامتحانات النظرية لطلاب كلية التربية النوعية، وذلك للفصل الدراسى الأول للعام 2023 - 2024، ومن ثم إعلانها أمام الطلاب.

معلومات عن كلية التربية النوعية

جدير بالذكر أنّ كلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ، أُنشئت في عام 1991 بالقرار الوزاري رقم 1187 لسنة 1991، وتم ضمها إلى جامعة طنطا بالقرار الجمهوري رقم 329 لسنة 1998، واستمرت تبعيتها لجامعة طنطا حتى إنشاء جامعة كفر الشيخ كجامعة مستقلة عام 2006.

وتضم الكلية 5 أقسام هي تكنولوجيا التعليم، والتربية الفنية، والتربية الموسيقية، والاقتصاد المنزلي، والإعلام التربوي.