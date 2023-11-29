صندوق مكافحة الإدمان ينظم حملات توعوية لطلاب جامعة كفر الشيخ

نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بمحافظة كفر الشيخ، حملات توعوية بجامعة كفر الشيخ، في إطار حملة «أنت أقوى من المخدرات»، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

جاء ذلك، ذلك تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتورة أماني محمد شاكر، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف سلام العربي، مشرف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بكفر الشيخ.

عقد عدة لقاءات مع طلاب الكليات

وتضمنت الحملات التوعوية، عقد عدة لقاءات مع طلاب الكليات بجميع الفرق الدراسية، سواء في قاعات الدراسة أو أماكن تجمع الطلاب بالحرم الجامعي، وتم توضيح ما هو الإدمان، والطرق التي تؤدي إليه، ومخاطره الصحية والاجتماعية والاقتصادية، وكيفية العلاج.

ووزّع متطوعو الصندوق، على طلاب الجامعة، منشورات بأضرار إدمان المواد المخدرة، وأهمية الابتعاد عن المخدرات، لما تُسببه من أضرار صحية ونفسية جسيمة، وتأثيرها البالغ على المجتمع كله.

تنفيذ عدد من الجلسات والأنشطة التوعوية

كما نفذ متطوعو صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، عددًا من الجلسات والأنشطة التوعوية لطلاب جامعة كفر الشيخ، وتعريفهم بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي، وسُبل المواجهة، والتعريف بخدمات الخط الساخن «16023»، على مستوى المشورة والدعم النفسي والعلاج والتأهيل، وحّث أي مريض إدمان على التقدم للعلاج المجاني الذي يُقدمه الصندوق في سرية تامة ووفقًا للمعايير الدولية.