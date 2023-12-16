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ضبط 255 طربة «حشيش» بحوزة تاجرين في الإسكندرية.. قيمتها 1.7 مليون جنيه

كتب:

محمد بركات
02:59 م | السبت 16 ديسمبر 2023
مخدرات.. ارشيفية

مخدرات.. ارشيفية

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، نشاط اثنين من العناصر الإجرامية، تخصصا في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما بنطاق محافظة الإسكندرية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط عاطل، بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبحوزته 175 طربة لمخدر الحشيش، وزنت 17,500 كيلوجرام، وضبط عاطل «له معلومات جنائية»، بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزته 80 طربة لمخدر الحشيش، وزنت 8 كيلوجرامات.

وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون و785 ألف جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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