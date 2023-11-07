ندوة في «طب كفر الشيخ» للتوعية بأضرار المخدرات وطرق مكافحة الإدمان

نظمت كلية الطب البشري بجامعة كفر الشيخ ندوة تحت عنوان «التأثيرات المختلفة للمخدرات»، لرفع وعي الطلاب، والتعريف بصندوق مكافحة الإدمان ودوره في مواجهة تلك المشكلة وتقديم العلاج المناسب لها، وذلك في إطار تفعيل البروتوكول الموقع بين الجامعة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

تصحيح المفاهيم المغلوطة عن المخدرات

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور عبد الرازق الدسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتورة أماني محمد شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

حضر الندوة الدكتور وائل الفقي، وكيل كلية الطب البشري لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد عبد الشافي، خبير السموم والمخدرات بمصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل، والدكتور سلام العربي، مشرف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بكفر الشيخ، وبمشاركة عدد كبير من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

التأثيرات المختلفة للمخدرات

وتحدث الدكتور أحمد عبد الشافي، خبير السموم والمخدرات بمصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل، عن التأثيرات المختلفة للمخدرات، وأنواعها، وتقسيماتها من حيث المصدر إلى «مخدرات طبيعية وتخليقية ونصف تخليقية»، وخطورة تأثير كل مجموعة من هذه المخدرات على الفرد والمجتمع، وأسباب وقوع الشباب في مشكلة المخدرات، وكيفية المواجهة.

وقام الدكتور سلام العربي، مشرف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بكفر الشيخ، بطرح مشكلة المخدرات وأبعادها المختلفة، ودور الشباب في حماية مجتمعهم من هذا الخطر الداهم.

توفير الدعم لاستثمار طاقات الشباب

وكان الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، وجّه بتوفير أوجه الدعم لاستثمار طاقات الشباب من طلاب الجامعة، مؤكداً حرص الجامعة على الارتقاء بدور الشباب في منظومة العمل التطوعي بأبعادها المختلفة، وبناء قدراتهم، لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في القضايا التنموية لاسيما البرامج التوعوية لمكافحة تعاطى المخدرات.