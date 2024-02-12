كيفية تقديم شكاوى التأمينات الاجتماعية.. اعرف رقم الخط الساخن

في كثير من الأحيان، يتعرض العديد من المواطنين من أصحاب المعاشات والمشتركين في التأمينات إلى مواقف مختلفة قد تجعلهم في حاجه إلى تقديم شكاوى التأمينات الاجتماعية، ومن أبرز تلك المواقف حجب المعاش الشهري وعدم صرفه أو عدم صرف الزيادة المقررة.

كيف تقديم شكوى في التأمينات الاجتماعية؟

وتتيح التأمينات الاجتماعية للمواطنين الراغبين في تقديم شكاوى التأمينات الاجتماعية من خلال الموقع الرسمي الخاص بها، وجاءت الخطوات كالتالي:

- يقوم الراغب في تقديم شكاوى التأمينات الاجتماعية بالدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي عبر محرك البحث جوجل، أو بالدخول مباشرة إلى الموقع من هنــــــــــــــــا.

- ثم يتم اختيار الأيقونة الخاصة بالخدمات الموجودة أعلى يمين الصفحة الرئيسية.

- وبعدها يقوم الراغب في تقديم شكاوى التأمينات الاجتماعية باختيار الأيقونة الخاصة بخدمات الأفراد.

- ثم يتم اختيار الأيقونة الخاصة بالتأمينات أو التقاعد، ثم اختيار الأيقونة الخاصة بالعناية بالعملاء.

ما الخط الساخن للمعاشات؟

ووفرت الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي خط ساخن للمعاشات، لإتاحة الفرصة للمواطنين الراغبين في الاستفسار أو تقديم الشكاوى بالتواصل مع الهيئة، ويمكن الاتصال بالخط الساخن للمعاشات عبر الرقم 16217، وهذه الخدمة تقدم العديد من الخيارات للمستفيدين منها تقديم بلاغ عن البطاقات المسروقة.

رقم شكاوى التأمينات

كما حرصت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على توفير عدة طرق لتقديم شكاوى التأمينات الاجتماعية، وجاءت الطرق كالتالي:

1- تقديم الشكاوى للعاملين بالقطاع الحكومي: يمكن التوجه لعنوان 5 ميدان لاظوغلي السيدة زينب - القاهرة، أو الاتصال على الرقم 0227943445، كما يمكن إرسال فاكس على الرقم 0227941459​، ويمكنهم تقديم الشكوى أيضا من خلال البريد الإلكتروني customerservices.gsif​@nosi.gov.eg​​.

2- العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص: يمكن تقديم شكاوى العاملين بالقطاع الخاص بالتوجه إلى عنوان 3 ش الألفي بالقاهرة، أو بالاتصال على الرقم 0225888587، كما يمكن إرسال الشكوى بالفاكس على الرقم 0225912453، أو من خلال البريد الالكتروني customerservices.sio@nosi.gov.eg​.

الاستعلام عن التأمينات بالرقم القومي

ويمكن للمواطنين الاستعلام عن التأمينات بالرقم القومي الخاص بهم إلكترونيا، من خلال الخطوات التالية:

- يقوم الراغب في الاستعلام عن التأمينات بالرقم القومي الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بالبحث عنها عبر محرك البحث جوجل.

- وبعدها يتم اختيار خدمة الاستعلام عن الرقم التأمينى​ بالرقم القومى.

- وبعدها يتم الضغط على الأيقونة الخاصة بـ «​​بدء الخدمة».

- وبعد ذلك يتم إدخال البيانات الشخصية الخاصة بالاغب في الاستعلام، والتي تتمثل في «بيانات الرقم القومى للمستعلم، الأسم الأول للأم».

- ثم يتم الضغط على أيقونة أنا لست روبوت.

- وبعد الانتهاء من إدخال جميع البيانات المطلوبة يتم الضغط على أيقونة إرسال الطلب.

- وبعد إرسال الطلب تظهر بيانات الرقم التأمينى.

كيفية الاشتراك في التامين الاجتماعي

وهناك عدد من الإجراءات التي يجب أن يقوم بإجراءها الراغب في الاشتراك، وتتمثل في الآتي:

- يتقدم الراغب في الاشتراك في التأمين بالنموذج رقم 2 من أصل وصورتين خلال أسبوعين من تاريخ بداية النشاط أو العمل.

- يقوم المشترك أو من ينوب عنه بالتوقيع على الاستمارات أو نموذج رقم 11 معتمد من صاحب العمل أو التوقيع الإلكتروني.

- تقديم المستندات الدالة علي بداية النشاط مثل «عقد الشركة أو قرار التأسيس أو عقد الإيجار، البطاقة الضريبية، السجل التجاري».

- تحرير النموذج رقم (1) (س 1) لكل عامل بالمنشآة ومستند الميلاد أو صورة ضوئية منه بعد مطابقته على الأصل والتأشير بذلك من الموظف المختص واستيفاء توقيعات العامل وصاحب العمل.

- مطابقة توقيع صاحب العمل نموذج التوقيع علي جميع المستندات المقدمة.

- تسجيل رقم منشآة فور التقدم بالمستندات السابقة.

- إعادة صورة من استمارة س1 واستمارة س2 بعد تسجيلها علي الحاسب.

- ثم يتم التأكد من جدية النشاط من عدمه بواسطة الإدارات المختصة.​