بنداري: تعاونا مع «التضامن» عبر مشروع «الرائدة الريفية» لنشر ثقافة المشاركة السياسية

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية لمتابعة تصويت المصريين بالداخل، إنَّنا نستهدف نشر التوعية لدى الأسر المصرية بأهمية المشاركة في الانتخابات، وبالفعل بدأنا بالتعاون مع وزارة التضامن، عبر مشروع أطلقته يُسمى «الرائدة الريفية»، وعددهن 15 ألف رائدة ريفية ومستهدف الوصول بهن إلى 20 ألف رائدة، منتشرات على مستوى كل محافظات الجمهورية.

وأضاف «بنداري»، خلال مؤتمر صحفي مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبي، وعرضته قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ كل رائدة بمشروع وزارة التضامن، مسؤولة عن 400 أسرة بكل الأنشطة الموجودة من تثقيف ورعاية، وبالتالي يمكن للهيئة الوطنية للانتخابات الاستفادة من هذا العدد للأسر، بممارسة دورها في الرعاية والتثقيف للوصول إلى الاستحقاق ونتيجته، فلابد في البداية من توعية الناخب والمواطن بحقه وأهمية مشاركته السياسية.

وتابع مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات: «التوعية تأتي من الأسرة أولاً، وبالتالي سعينا إلى التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لتدريب الرائدات على توعية الأسر التابعة لهن، ونستهدف من عملية التوعية ليس فقط المواطن البالغ 18 عاما ويحق له التصويت، ولكن الطفل الذي سيبلغ الـ18 عاما أيضاً، ونستهدف تنمية إحساسه بالمسؤولية وحقه في مباشرة حقوقه السياسية، وتغيير الثقافة التي تدعو إلى السلبية وعدم المشاركة، والطفل الذي ينشأ في أسرة توعيه بأهمية ممارسة حقوقه السياسية سيكبر ويفهم معنى مباشرة حقوقه والإدلاء بصوته في أية انتخابات يتم عقدها، وأن صوته هام وفعال».

واستطرد: «مستمرون في استخدامنا لفكرة الرائدات الريفيات في التثقيف والتوعية، والتعاون مع وزارة التضامن في مشروع الرائدة الريفية مستمر معنا، وسيستمر عملنا على التوعية من خلال هؤلاء الرائدات في كل انتخابات حتى نصل إلى كل الأسر المصرية».