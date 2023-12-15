«التضامن» تبدأ صرف معاشات تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2023 اليوم

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم، صرف معاشات برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، إذ يتوجه أكثر من 22 مليون مواطن لمكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي، لصرف الدعم النقدي المقدم للأسر الأولى بالرعاية.

طرق صرف معاش تكافل وكرامة

وأتاحت وزارة التضامن الاجتماعي، عدة طرق ووسائل تمكن المواطنين من صرف قيمة الدعم النقدي لتكافل وكرامة، وهي:

- منافذ فوري.

- مكاتب البريد.

- الصرف بالبطاقات الائتمانية من خلال ماكينات الصراف الآلي «ATM».

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

- أن يتجاوز عمر المتقدم للحصول على المعاش 65 عاما.

- أن يكون من أصحاب الأمراض المزمنة.

- الأسرة التي لا تمتلك أرض زراعية أكثر من نصف فدان، ولا تمتلك أو عقارات سيارات.

- أن يكون لدى الأسرة التي تطلب الدعم، أطفال عمر 6 سنوات مقيدين في المدارس، ونسبة حضورهم 80% على الأقل.

- أن يكون رب الأسرة أو زوجته لا يعملان في وظائف حكومية أو وظائف خاصة.

فئات تستحق معاشات تكافل وكرامة

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي، الفئات التي تستحق أن تحصل على معاشات تكافل وكرامة، وهي الأسر الفقيرة والأطفال الأيتام، والسيدات المطلقات والأرامل، والأشخاص ذوي الإعاقة.