ينتظر أصحاب المعاشات الزيادة السنوية لهم، ويتساءل الكثير منهم عن حقيقة زيادة المعاشات يناير 2024 ووفقًا للقانون الخاص بالمعاشات والتأمينات رقم 148 لسنة 2019 والذي يقر بزيادة سنوية في المعاشات بنسبة 15% كحد أقصى.

حقيقة زيادة المعاشات يناير 2024

وبالنسبة لـ حقيقة زيادة المعاشات يناير 2024 فإنه وفقًا للمادة رقم 35 من قانون التأمينات والمعاشات 148 لسنة 2019، نصت على وجود زيادة بشكل سنوي في المعاشات بحد أقصى 15%.

تطبق زيادة المعاشات 2024 في 1 يوليو

ويتم صرف زيادة المعاشات الجديدة من قبل الحكومة المصرية اعتبارًا من أول يوليو من كل عام، وعليه فمن المقرر أن تطبق زيادة المعاشات 2024 في 1 يوليو المقبل، وذلك إذا لم يصدر قرار بتبكير موعد صرفها مثل ما حدث في العام الجاري 2023.

وأقرت الحكومة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، زيادة للمعاشات للعام الجاري 2023 بنسبة وصلت إلى 15%، وتم صرفها في يوليو الماضي، قبل موعدها المقرر بـ3 أشهر.