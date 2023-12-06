لأصحاب المعاشات.. تعرف على خطوات صرف معاش استثنائي من «التأمينات»

تمنح الحكومة ممثلة في الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، معاشا استثنائيا للعديد من الفئات وخاصة أصحاب المعاشات أو من أدوا خدمات جليلة للبلاد، أو من تعرضوا لكوارث ونكبات، إذ تقر مزايا تأمينية واجتماعية لهم من خلال استحقاقهم للمعاش الاستثنائي الذي يصرف لهم شهريا من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

من هي الفئات المستحقة للمعاش الاستثنائي؟

وحددت الهيئة الفئات المستحقة للمعاش الاستثنائي، على رأسهم أصحاب المعاشات لمواجهة الظروف الصحية والاجتماعية، وأعلنت شروط صرفها وفقا لقانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، موضحة أن المعاش الاستثنائي يمنح للعاملون السابقون بالحكومة وشركات القطاع العام والمستحقين عنهم الذين لم يسبق حصولهم علي أي معاش لأي سبب، كما يمنح وتحسين المعاشات الاستثنائية لضحايا الكوارث العامة.

مواجهة الظروف الصحية والاجتماعية

ولفتت الهيئة على الموقع الرسمي لها إلى أنه يجوز تحسين معاشات العاملين السابقين استثنائيا لمواجهة الظروف الصحية والاجتماعية ، وصرف معاش استثنائي لم أدو خدمة جليلة للدولة .

خطوات صرف المعاش الاستثنائي

وأشارت «التأمينات» إلى أن هناك العديد من الخطوات لصرف المعاش الاستثنائي تتمثل فيما يلي:

- أول خطوة هى استيفاء نموذج المعاش الاستثنائي من جهة عملك السابقة أو مكتب التأمينات المختص، إذا كنت من العالمين السابقين بالجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام، وقدمه بعد اعتماده وختمه إلي إدارة المعاشات الإستثنائية في حالة منح المعاش أو تحسينه .

- بعد ذلك يحول للهيئة العامة للتامين الصحي اللجنة الطبية لتقرير نوع المرض، ومدى حاجته إلى علاج طويل، وذلك في حالة طلب تحسين المعاش لحالة مرضية.

- إجراء بحث اجتماعي يحدد مصادر الدخل في حالة طلب المعاش الاستثنائي للظروف الاجتماعية .

- عرض طلب صرف المعاش الاستثنائي مرفقا به (التقرير الطبي - البحث الاجتماعي) على اللجنة التحضيرية لتقرير مدي حقك في المعاش الاستثنائي (منح / تحسين)، ثم يعرض على اللجنة العليا للنظر في الطلب.