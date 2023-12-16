تمويل 26 ألف مشروع للشباب في بني سويف بتكلفة 2.3 مليار جنيه خلال 8 سنوات

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم السبت، أن إجمالي قيمة المشروعات التي تم تمويلها من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية «مشروعك» قد وصل إلى 2 مليار و395 مليون و438 ألف جنيه.

توفير آلاف من فرص العمل

وكشف محافظ بني سويف، إن مبادرة مشروعك استفاد منها 26 ألفا و332 مشروعًا صغيرًا، توفر آلاف من فرص عمل في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية، وذلك منذ انطلاق المبادرة في مايو عام 2015 وحتى نهاية نوفمبر 2023.

كيفية الحصول على قرض «مشروعك»

وناقش محافظ بني سويف، اليوم، التقرير الدوري الذي أعدته نهى محمد مدير «مشروعك» على مستوى المحافظة، وتضمن الإشارة إلى أنه يتم التقدم للحصول على القروض من خلال مقرات المشروع بالمراكز السبع بالشباك الواحد، لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تطوير وتوسيع نشاط المشروعات القائمة.

إجراءات الحصول على قرض مشروعك

وأثنى المحافظ على المبادرة التي تنفذها وزارة التنمية المحلية، وبمشاركة عدد من البنوك المشاركة في المشروع، بهدف خلق فرص عمل وتشغيل المواطنين غيرالموظفين، وخاصة الشباب عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها من خلال تلك البنوك.

وأشار محافظ بني سويف إلى أن المبادرة تعزز بشكل كبير من جهود المحافظة في مجال دعم وتشجيع الشباب للإقدام على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع ثقافة العمل الحر، والدفع بجهود الدولة نحو الاتجاه إلى الإنتاج وتعظيم سلاسل القيمة المضافة.