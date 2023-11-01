جهود حي الجمرك بالإسكندرية لتحسين الخدمات العامة وشرح مبادرة «مشروعك» 

قالت المهندسة نهى خليفة، رئيس حي الجمرك بالإسكندرية، إن الحي يسعى جاهدًا، لمتابعة وتحسين الخدمات التي يقدمها للجمهور، مضيفة في تصريحات لـ«الوطن»، كما يعمل الحي على تسهيل هذه الخدمات وتجنب البيروقراطية والروتين.

وأشارت إلى إجراء زيارة ميدانية لسيارة الخدمة المتنقلة التابعة لشركة مياه الإسكندرية في منطقة المنشية، تم خلال الزيارة التأكد من جودة الخدمة المقدمة وسرعة إنجاز العمل من خلال التواصل مع المواطنين.

توعية المواطنين

وأضافت، خلال الزيارة الميدانية: قام فريق من إدارة الوعي البيئي بشركة المياه بتقديم توعية حول الخدمات التي تقدمها الشركة لأهالي الحي، بما في ذلك شحن كروت العدادات مسبقة الدفع، ودفع الفواتير، والتعاقدات الجديدة للعدادات، بالإضافة إلى تلقي الشكاوى والمقترحات. تأتي هذه الجهود في سبيل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين داخل الحي.

تمويل المشروعات الصغيرة

وأضافت المهندسة نهى خليفة، أن مدير إدارة المشروعات بالحي قامت بالدعاية والإعلان عن «مبادرة مشروعك» وشرح مُفصّل عن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأفل فائدة، موضحًا المستندات المطلوبة لرفع المستوى المعيشي للأسرة المصرية، وذلك في إطار الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين داخل نطاق الحي.