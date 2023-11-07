انطلاق مبادرة «مشروعك» في 6 مدن بمحافظة البحر الأحمر

أعلنت محافظة البحر الأحمر انطلاق مبادرة «مشروعك» التابعة لوزارة التنمية المحلية في 6 مدن بالمحافظة، وذلك بالمشاركة مع البنوك الوطنية بهدف تذليل العقبات أمام المواطنين، وتشجيع الشباب على الاتجاه إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بما يتماشى مع الخطط التنموية التي تشهدها الدولة المصرية في شتى المجالات التنموية.

إطلاق مبادرة مشروعك

وكشف بيان محافظة البحر الأحمر أن مبادرة مشروعك تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق التنمية المجتمعية في جميع المحافظات لدفع عجلة الإقتصاد، واهتمام الدولة بتوفير العديد من فرص العمل للمواطنين بصفة عامة وللمرأة المعيلة بصفة خاصة للحد من البطالة والعمل على تنمية الاقتصاد الوطنى لخلق جيل جديد من المستثمرين من خلال تشجيع الشباب للتوجه إلى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ووضعهم على الطريق الصحيح وتحقيق التنمية المستدامة.

مقرات مبادرة مشروعك بمحافظة البحر الأحمر

وأشارت المحافظة إلى أن مبادرة مشروعك انطلقت بمدن رأس غارب والغردقة والقصير وسفاجا ومرسى وحلايب، ويتميز البرنامج بتقديم دراسات جدوى دقيقة وآليات جاذبة للشباب فى جميع المشروعات.

ويقوم مسؤلو مبادرة مشروعك في كل وحدة محلية بمساعدة المواطنين وتعريفهم بالفرص الاستثمارية المرشحة من خلال الاستعانة بدراسات الجدوى المعده بمعرفة وزارة التنمية المحلية والخاصة بمشروعكوتوفير كافة التسهيلات اللازمة لتعظيم دور مبادرة «مشروعك»، وذلك في إطار دعم خطة المحافظة في مجال تشجيع الشباب على العمل الحر وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي تساهم في توفير فرص عمل مناسبة للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.