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برنامج الأغذية العالمي: نصف سكان قطاع غزة يتضورون جوعا

كتب:

نرمين عفيفي
02:38 م | السبت 16 ديسمبر 2023
الأوضاع في غزة

الأوضاع في غزة

أعلن برنامج الأغذية العالمي، أن نصف سكان غزة يتضورون جوعا، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

 

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