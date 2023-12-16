برنامج الأغذية العالمي: نصف سكان قطاع غزة يتضورون جوعا كتب: نرمين عفيفي 02:38 م | السبت 16 ديسمبر 2023 الأوضاع في غزة أعلن برنامج الأغذية العالمي، أن نصف سكان غزة يتضورون جوعا، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: برنامج الأغذية العالمي: حصار غزة يهدد بدخولها إلى خطر المجاعة برنامج الأغذية العالمي: غزة تواجه خطر المجاعة يقوده 36 دولة.. معلومات عن برنامج الأغذية العالمي بعد استقالة هند صبري برنامج الأغذية العالمي يوفر الغذاء لأكثر من 120 ألف شخص في غزة برنامج الأغذية العالمي غزة الاعتقالات بقلم نرمين عفيفي