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جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في 5 محافظات.. تبدأ 19 ديسمبر

كتب:

آية حسنين
03:44 م | السبت 16 ديسمبر 2023
امتخانات الشهادة الإعدادية

امتخانات الشهادة الإعدادية

أعلنت مديريات التربية والتعليم جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في 5 محافظات، للفصل الدراسي الأول، وستبدأ في عدة مناطق يوم 18 ديسمبر الجاري، ولمدة أسبوعين.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في 5 محافظات

وحددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي كالتالي:

- الأحد 21 يناير: اللغة العربية والخط العربي والإملاء والتربية الدينية

- الاثنين 22 يناير: اللغة الإنجليزية والجبر والإحصاء

- الثلاثاء 23 يناير: الهندسة والتربية الفنية

- الأربعاء 24 يناير: الدراسات الاجتماعية

- الخميس 25 يناير: العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، من الساعة 11.30 إلى 12.30 ظهرًا

- الاثنين 22 يناير: اللغة الأجنبية من الساعة 9 إلى 11.00 صباحاً

- الثلاثاء 23 يناير: مادة الهندسة من الساعة 9 إلى 11.00 صباحا، ومادة التربية الفنية من الساعة 11.30 إلى 1.30 مساء

- الأربعاء 24 يناير: مادة العلوم من الساعة 9 إلى 11.00 صباحاً

- الخميس 25 يناير: مادة الدراسات الاجتماعية من الساعة 9 إلى 11.00 صباحاً

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الغربية

- الأربعاء 17 يناير: مادة اللغة العربية والإملاء.

- الخميس 18 يناير: مادتي الجبر والإحصاء، التربية الدينية.

- الأحد 21 يناير: مادة الدراسات الاجتماعية.

- الاثنين 22 يناير: مادتي الهندسة، التربية الفنية.

- الثلاثاء 23 يناير: مادتي اللغة الأجنبية، الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- الأربعاء 24 يناير: مادة العلوم.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة البحر الأحمر

- الخميس 18 يناير: مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

- السبت 20 يناير: مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية.

- الأحد 21 يناير: مادة الهندسة.

- الاثنين 22 يناير: الجبر والإحصاء ومادة الكمبيوتر.

- الثلاثاء 23 يناير: مادة اللغة الإنجليزية.

- الأربعاء 24 يناير: مادة العلوم.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظة الدقهلية

- يوم الخميس 18 يناير: مادة اللغة العربية والخط والإملاء

- يوم الأحد 21 يناير: لمادة الجبر والاحصاء ومادة التربية الدينية

- يوم الاثنين 22 يناير: لمادة اللغة الأجنبية، والحاسب الآلي.

- يوم الثلاثاء 23: لمادة الهندسة والتربية الفنية

- يوم الأربعاء: 24 يناير لمادة الدراسات الاجتماعية

- يوم الخميس 25 يناير: مادة العلوم

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة كفر الشيخ

- يوم الخميس 18 يناير: امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء، من 9 حتى 11.30 صباحا، ومادة التربية الدينية من الساعة 12 حتى 1:30 مساء.

- يوم الأحد 21 يناير: امتحان مادة الجبر، من الساعة 9 حتى 11 صباحا، مادة العلوم من الساعة 11:30 حتى 12:30 مساء.

- الاثنين 22 يناير: امتحان مادة الهندسة من الساعة 9 حتى 11 صباحا، ومادة الحاسب الآلي من الساعة 11:30 حتى 12:30 مساء.

- الثلاثاء 22 يناير: امتحان مادة اللغة الإنجليزية، من الساعة 9 حتى 11 صباحا، ومادة التربية الفنية من الساعة 11:30 حتى 1:30 مساء.

- الأربعاء 24 يناير: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، من الساعة 9 حتى 11 صباحا.

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