جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في 5 محافظات.. تبدأ 19 ديسمبر
كتب:
آية حسنين
03:44 م | السبت 16 ديسمبر 2023
امتخانات الشهادة الإعدادية
أعلنت مديريات التربية والتعليم جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في 5 محافظات، للفصل الدراسي الأول، وستبدأ في عدة مناطق يوم 18 ديسمبر الجاري، ولمدة أسبوعين.
جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في 5 محافظات
وحددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي كالتالي:
- الأحد 21 يناير: اللغة العربية والخط العربي والإملاء والتربية الدينية
- الاثنين 22 يناير: اللغة الإنجليزية والجبر والإحصاء
- الثلاثاء 23 يناير: الهندسة والتربية الفنية
- الأربعاء 24 يناير: الدراسات الاجتماعية
- الخميس 25 يناير: العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، من الساعة 11.30 إلى 12.30 ظهرًا
- الاثنين 22 يناير: اللغة الأجنبية من الساعة 9 إلى 11.00 صباحاً
- الثلاثاء 23 يناير: مادة الهندسة من الساعة 9 إلى 11.00 صباحا، ومادة التربية الفنية من الساعة 11.30 إلى 1.30 مساء
- الأربعاء 24 يناير: مادة العلوم من الساعة 9 إلى 11.00 صباحاً
- الخميس 25 يناير: مادة الدراسات الاجتماعية من الساعة 9 إلى 11.00 صباحاً
جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الغربية
- الأربعاء 17 يناير: مادة اللغة العربية والإملاء.
- الخميس 18 يناير: مادتي الجبر والإحصاء، التربية الدينية.
- الأحد 21 يناير: مادة الدراسات الاجتماعية.
- الاثنين 22 يناير: مادتي الهندسة، التربية الفنية.
- الثلاثاء 23 يناير: مادتي اللغة الأجنبية، الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.
- الأربعاء 24 يناير: مادة العلوم.
جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة البحر الأحمر
- الخميس 18 يناير: مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.
- السبت 20 يناير: مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية.
- الأحد 21 يناير: مادة الهندسة.
- الاثنين 22 يناير: الجبر والإحصاء ومادة الكمبيوتر.
- الثلاثاء 23 يناير: مادة اللغة الإنجليزية.
- الأربعاء 24 يناير: مادة العلوم.
جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظة الدقهلية
- يوم الخميس 18 يناير: مادة اللغة العربية والخط والإملاء
- يوم الأحد 21 يناير: لمادة الجبر والاحصاء ومادة التربية الدينية
- يوم الاثنين 22 يناير: لمادة اللغة الأجنبية، والحاسب الآلي.
- يوم الثلاثاء 23: لمادة الهندسة والتربية الفنية
- يوم الأربعاء: 24 يناير لمادة الدراسات الاجتماعية
- يوم الخميس 25 يناير: مادة العلوم
جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة كفر الشيخ
- يوم الخميس 18 يناير: امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء، من 9 حتى 11.30 صباحا، ومادة التربية الدينية من الساعة 12 حتى 1:30 مساء.
- يوم الأحد 21 يناير: امتحان مادة الجبر، من الساعة 9 حتى 11 صباحا، مادة العلوم من الساعة 11:30 حتى 12:30 مساء.
- الاثنين 22 يناير: امتحان مادة الهندسة من الساعة 9 حتى 11 صباحا، ومادة الحاسب الآلي من الساعة 11:30 حتى 12:30 مساء.
- الثلاثاء 22 يناير: امتحان مادة اللغة الإنجليزية، من الساعة 9 حتى 11 صباحا، ومادة التربية الفنية من الساعة 11:30 حتى 1:30 مساء.
- الأربعاء 24 يناير: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، من الساعة 9 حتى 11 صباحا.