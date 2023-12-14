آخر موعد لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024.. اعرف الخطوات

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، آخر موعد لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024 للتقدم للامتحانات للعام الدراسي الحالي 2023-2024، المقرر أن تبدأ منتصف يناير المقبل طبقا للمواعيد المحددة بالخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2023-2024، المعتمدة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

آخر موعد لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّ 31 ديسمبر 2023 هو آخر موعد لتسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الشهادة الإعدادية عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بوابة مركز المعلومات على الرابط، ويتم تسجيل الاستمارة من البريد الإلكتروني المدرسي الخاص بالطالب.

تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية عبر موقعها الرسمي بالبريد الموحد، كما يلي.

- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم «بوابة مركز المعلومات».

- الضغط على تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم للامتحان للعام الدراسي 2023-2024.

- إدخال البريد الموحد الخاص بالطالب.

- إدخال البيانات الخاصة بالطالب ورفع صورة واضحة.

- طباعة استمارة الشهادة الإعدادية بالألوان ثم يقدمها الطالب للمدرسة.

تفعيل البريد الموحد

وأشارت وزارة التعليم، إلى أنّه حال عدم تفعيل البريد الموحد الخاص بالطالب لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2023-2024، يتم تفعيله من خلال الخطوات التالية.

- الدخول على موقع الرسمي لوزارة التعليم.

- الضغط على تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية.

- الضغط على إنشاء الحساب البريد الإلكتروني.

- الدخول على رابط الحساب المدرسي الإلكتروني الموحد.

- اختيار حساب الطالب.

- كتابة الرقم القومي، وحال كان الطالب أقل من 16 عاما يرجى استخدام رقم شهادة الميلاد المميكنة.

- كتابة كود الطالب.

- التحقق من البيانات.

- الضغط على حفظ.