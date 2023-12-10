تعليمات مهمة من «التعليم» للمدارس عن استمارات الشهادة الإعدادية 2024

وجهت المديريات التعليمية، إرشادات للمدارس بشأن تقديم استمارة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2024، والكشوف التي تُقدم للجان امتحانات الصف الثالث الإعدادي، إذ يسدد الطالب، رسوم أداء الامتحان على أنّ يسلم الإيصال للمدرسة، وتحتفظ المدرسة بطابع دعم التعليم لديها وتلصقه على الاستمارة الدالة على النجاح عند تسليمها للطلاب الناجحين.

تعليمات استمارة الشهادة الإعدادية 2023

- يُقدم كشف 12 مطبوعًا من الموقع الإلكتروني «مركز معلومات الوزارة» 20 نسخة، على ألا يزيد عدد الأسماء بالكشف الواحد عن 25 اسمًا فقط وتكون الطباعة واضحة ويُراعى «عدم وضع الهمزات في أول الأسماء، عدم كتابة التاء المربوطة، وعدم كتابة الياء في نهاية الاسم، عدم ترك مسافة عند كتابة الأسماء المركبة».

- يُقدم كشف يوضح فيه سداد طلاب المدرسة كافة، رسوم أداء الامتحان، ويُطبع عن طريق الحكومة الإلكترونية معتمدًا ومختومًا بخاتم الشعار، وكشف بأسماء الطلاب الذين لم يتقدموا باستمارات، وكشف بطلاب الدمج، وطلاب المنازل.

مراجعة وتدقيق البيانات

- كشف تشكيل اللجنة التي راجعت ودققت البيانات الموجودة بالاستمارات والكشوف السابقة، موضحًا فيه عمل كل عضو باللجنة موقعًا عليه بالاسم ثلاثي وبخط واضح، وتُوضع الكشوف السابق ذكرها من 2 إلى 6 على الـ cd الخاص بصور الطلاب، وتجميع الاستمارات الإلكترونية، ويُرقم أصل شهادة الميلاد بالقلم الرصاص أعلى شهادة الميلاد وفقًا لترتيب كشف 512.

- توضع عدد 100 شهادة داخل مظروف عليه اسم المدرسة والعدد وأولها وآخرها، وتجمع كل مظاريف شهادة الميلاد الخاصة بالمدرسة داخل دوسية بلاستك مخصص لشهادات الميلاد فقط.

- تُجمع الاستمارة الإلكترونية مع صورة شهادة الميلاد، بدبوس في منتصف الجهة اليمنى، وترتيبها وفقًا لكشف 12، ووضع كل 40 استمارة في حافظة بلاستك بكبسولة ويجمع كل حافظة بلاستك داخل كلاسير كرتون مدون عليه الإدارة واسم المدرسة.