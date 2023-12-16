الرئيس السيسي استجاب له.. الطفل الفلسطيني لؤي يصل معبر رفح للعلاج في مصر

وصل الطفل الفلسطيني لؤي عبد الرحمن، إلى الجانب المصري من معبر رفح، لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، بعد استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمناشدة أطلقها الطفل المصاب خلال أحداث العدوان على فلسطين.

الطفل الفلسطيني فقد أهله بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي

وقالت قناة «القاهرة الإخبارية»، إن الطفل الفلسطيني فقد أهله بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي، ووجه استغاثة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر الأطقم الطبية التي كانت تعالج الطفل في المستشفيات الفلسطينية.

خالة الطفل لؤي: الناس كانت نايمة في بيوتهم ونزل صاروخ

وبعد يوم واحد من توجيه الاسغاثة للرئيس السيسي، دخل الطفل إلى الأراضي المصرية عبر منفذ رفح البري، مع مرافقيه.

وقالت رموز رمزي كلوب، خالة الطفل لؤي: «الناس كانت نايمة في بيوتهم ونزل صاروخ على البيت، فقد كل عيلته وما تبقى له غيرنا، وحالته خطرة».

أضافت في حديثها لقناة «القاهرة الإخبارية»: «توجهنا على المستشفى بتنسيق علشان نخرج من شمال القطاع، ووضعه خطر، وأمس وجهنا استغاثة للرئيس عبد الفتاح السيسي، لإنقاذ الولد لأنه كان بيموت».

وتابعت: «الحمدلله الاستجابة تمت بكل سرعة، الساعة 9 صباحًا تحركنا، وأشكر كثيرًا سيادة الرئيس السيسي على سرعة الاستغاثة».