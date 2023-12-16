جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي بمحافظة الغربية.. اعرف المواعيد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية، جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي محافظة الغربية الخاص بالفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2023-2024، وذلك بعد أن تم اعتماده من قبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الخامس الابتدائي

وأكد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول الخاص بالصف الخامس الابتدائي للعام الدراسي الحالي 2023-2024، جرى إعداده وعرضه على الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والذي اعتمده، وعقب ذلك أُعلن في مختلف المدارس والإدارات التعليمية الـ 10 بمدن ومراكز وقرى المحافظة.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي محافظة الغربية

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي محافظة الغربية، الخاص بالفصل الدراسي الأول من العام الحالي 2023-2024، يتضمن امتحان الطلاب والطالبات في 8 مواد دراسية يبدأ من الثلاثاء 9 يناير المقبل ويستمر حتى السبت 13 يناير، وجاء الجدول كالتالي:

- الثلاثاء 9 يناير، مادتي اللغة العربية، التربية الدينية.

- الأربعاء 10 يناير، مادتي العلوم، اللغة الأجنبية.

- الخميس 11 يناير، مادتي الدراسات الإجتماعية، المهارات المهنية.

- السبت 13 يناير، مادتي الرياضيات، ICT.