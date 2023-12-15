«تعليم الغربية» تعلن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية، عن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023 / 2024، والتي تنطلق الثلاثاء 2 يناير المقبل، وتستمر حتى الأربعاء 24 من نفس الشهر.

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول

وأوضح ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي تبدأ الثلاثاء 9 يناير وتستمر على مدار يومين لطلاب الصفين الثاني والثالث في مدارس الفصل الواحد، أما الصفوف من الرابع وحتى السادس لمدارس الفصل الواحد، والتعليم العام، فتبدأ الثلاثاء 9 من يناير وتستمر حتى السبت 13 من نفس الشهر، وبالنسبة لصفوف النقل للمرحلة الإعدادية الأول والثاني الإعدادي العام والمهني، فتبدأ الثلاثاء 9 من يناير وتستمر حتى الأحد 14 من نفس الشهر.

امتحانات الفصل الدراسي الأول..الشهادة الإعدادية

وأضاف «حسن»، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العام والمهني تبدأ الأربعاء 19 يناير وتستمر حتى الأربعاء 24 من نفس الشهر، فيما تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام الاثنين 15 من يناير، وتستمر حتى الأربعاء 24 من نفس الشهر.

امتحانات الفصل الدراسي الأول.. الدبلومات الفنية

بينما يؤدي طلاب الصفين الأول والثاني الفني بنوعياته، الصناعي والزراعي والتجاري، امتحانات الفصل الدراسي الأول في الفترة من الثلاثاء 2 يناير وحتى الأربعاء 24 من نفس الشهر، وأخيرا يؤدي طلاب التربية الخاصة؛ الصم والنور، امتحانات الفصل الدراسي الأول في الفترة من الثلاثاء 9 من يناير، وحتى الأربعاء 24 من نفس الشهر.