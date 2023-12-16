«تعليم الغربية» تستعد لاستقبال الفصل الدراسي الأول بـ6 قرارات.. منها حظر المحمول

أنهت مديرية التربية والتعليم بالغربية، كافة الإجراءات والاستعدادات الخاصة بإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023 - 2024، الخاص بصفوف النقل بمختلف المراحل التعليمية، وجرى التنسيق مع كافة الجهات المعنية من أجل توفير كافة سبل الراحة إلى الطلاب، وتوفير المناخ المناسب لأداء الامتحانات.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول بالغربية

وقال المحاسب ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إن الإدارات التعليمية الـ 10 بمدن ومراكز المحافظة، أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023 - 2024، وأن كافة المدارس استعدادات للامتحانات، التي تنطلق مع بداية شهر يناير المقبل.

وأضاف أنه جرى عقد اجتماعا مع موجهي عموم المواد الأساسية، ومديري الإدارات التعليمية الـ 10، من أجل مراجعة كافة التجهيزات والاستعدادات لتوفير المناخ المناسب للطلاب والطالبات؛ لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وأكد وضع جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول بالغربية، إلى مختلف صفوف النقل بمختلف المراحل التعليمية، واعتماد الجداول من قبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مشيرا إلى أن هناك تعليمات وإجراءات جرى توفيرها من أجل توفير مناخ مناسب للطلاب والطالبات في أثناء الامتحانات، وجاءت كتالي:

- تجهيز المدارس واللجان لاستقبال الطلاب والطالبات.

- بالتنسيق مع الجهات المعنية رفع المخلفات من محيط المدارس.

- مراعاة المستوى التحصيلي للطلاب.

- الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية.

- حظر وجود الهاتف المحمول مع الطلاب.

- فتح اللجان أمام الطلاب بوقت مناسب قبل موعد بدء الامتحان.