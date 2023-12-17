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حظك اليوم برج الدلو الأحد 17-12-2023 مهنيا وعاطفيا

كتب:

رحاب عبدالراضى
12:21 ص | الأحد 17 ديسمبر 2023
حظك اليوم برج الدلو

حظك اليوم برج الدلو

يعرف مولود برج الدلو بالقلب الطيب والود الزائد عن الحد، فهو يضفي حنية على من حوله من المقربين وزملاء العمل أيضا، ويحب الاستقلال، ويتميز بذكائه وقدرته على إدارة الأزمات.

وفي السطور التالية نستعرض تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي اليوم الأحد الموافق 17 ديسمبر، وفق موقع الأبراج اليومية.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني

ابتعد عن التنقُّلات غير المدروسة وحافظ على الاستقرار، وحاول أن تجد أمنك في مكانك الذي تتواجد به وتعمل فيه منذ فترة، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفي

لا تهمل حبيبك بعد اليوم، واحرص على الحوافز التي تمنحك الجرأة والعزيمة لإكمال خطواتك.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد الصحي

تقيد بالإرشادت الطبية التي أعطاها لك الطبيب حتى لا تتدهور صحتك.

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