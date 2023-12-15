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حظك اليوم برج الأسد السبت 16-12-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

صفية النجار
11:58 م | الجمعة 15 ديسمبر 2023
حظك اليوم برج الأسد

حظك اليوم برج الأسد

يتميز مولود برج الأسد بشخصية قيادية، والقدرة على تحمل المسئولية وتحقيق الأهداف، ويتسم بالأناقة والكرم والحرص على لفت الأنظار طوال الوقت، والإخلاص لشريك حياته، والاطلاع على كل ما هو جديد ومختلف.

ومن مشاهير برج الأسد منه شلبي وتامر حسني، وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج الأسد السبت 16-12-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لمواقع الأبراج. 

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

تنصحك الأفلاك يا برج الأسد أن تحاول مرة أخرى ولا تستسلم لليأس حتى تنجح في حياتك المهنية، وتشعر بالسعادة والرضا عن نفسك وإياك وإهمال عملك مرة أخرى.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفي 

أما على الصعيد العاطفي تنصحك الأفلاك، أن تحسن علاقتك بشريك حياتك مرة أخرى ولا تغلق جميع الأبواب في وجهه، حتى تستمر علاقتكما وتنجح وتشعر معه بالسعادة والحب الذى تحتاج إليه.

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بقلم صفية النجار