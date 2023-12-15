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حظك اليوم برج السرطان السبت 16-12-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

صفية النجار
11:58 م | الجمعة 15 ديسمبر 2023
برج السرطان

برج السرطان

يتميز برج السرطان بحبه الشديد لعائلته وحرصه على تحمل المسئولية، ويتسم بشخصية قيادية مرنة وحبه الشديد لأصدقائه وحفظه للأسرار، كما يتصف بالقدرة على تحمل المسئولية، ويحب المنزل والهدوء.

ومن مشاهير برج السرطان العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، وتوضح «الوطن» في السطور التالية، ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء، تفاصيل حظك اليوم برج السرطان السبت 16-12-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا للموقع المختص بخبراء علم الفلك. 

حظك اليوم برج السرطان مهنيا

تنصحك الأفلاك يا برج السرطان أن تحافظ على اجتهادك وحرصك على تحقيق المزيد من النجاحات ولا تستسلم للكسل والخمول، حتى تتقدم للأمام وتحقق النجاحات التى تحلم بها.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي، تنصحك الأفلاك بعدم إثارة المشاكل بينك وبين شريك حياتك مرة أخرى، وحافظ على استقرار العلاقة بينكما حتى تستمر ناجحة ومستقرة طوال الوقت.

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بقلم صفية النجار