جيميناي أفريقيا وصناعة الأفلام.. جلسة نقاشية بمهرجان الجونة

ناقشت الجلسة التي أقيمت اليوم السبت بقاعة الكهف في البلازا تحت عنوان «جيميناي أفريقيا» و«إشعال صناعة الأفلام»، عددا من الموضوعات المهمة في مجال صناعة الأفلام، بحضور عدد من الفنانين والمهتمين بصناعة السينما ومنهم المهندس عدلي توما، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة جيميناي أفريقيا، والمصور السينمائي المصري أحمد المرسي، والممثلة والمنتجة المصرية بشرى رزة، سارة بتاديني مدير المحتوى بشركة وياك والممثلة هدى المفتي، والمخرج مرقس عادل.

تفاصيل الجلسة النقاشية

بدأت الجلسة النقاشية بمهرجان الجونة في دورته السادسة، بكلمة ترحيب لداليا شوقي؛ إذ عبرت عن سعادتها بطاقة الجمهور، وقالت: «الجلسة ستحتوي على 12 PITCH لشركات ناشئة وكان لكل شركة 4 دقائق لعرض مشروعاتهم ومناقشتها مع الحكام وتناولت الجلسة النقاشية عدة محاور ومواضيع رئيسية وبدأت بمقدمه للمهندس عدلي توما إذ أوضح معنى سينما تك وأكد أن لدينا الآن أكثر من 1000 من رواد الأعمال في السينما تك وأن هدفنا هو تطوير الصناعة وتحويل الأحلام إلى حقيقة مع الأفكار التي سيتم عرضها اليوم».

Green Beam كانت أول شركه تبدأ عرض فكرتها وهي شركة للمحافظة على البيئة، وكلاكس ادز كانت الشركة الثانية التي تعرض فكرتها من أول منصة صوتية رقمية في العالم وهي التطور الطبيعي للراديو.

StepInside CinemaTech كانت الشركة الثالثة التي تعرض فكرها ومنتجها وهي تحويل تجربة التسويق وكيف يمكن استخدام الواقع الافتراضي VR في عملية إنتاج وصناعة الأفلام، وUltimate Battle Royale كانت الشركة الرابعة لعرض فكرتها وهي إعادة تعريف مراكز التسوق وتجارب الترفيه العائلي.

وكانت الشركة الخامسة التي تعرض فكرتها هي شركه الشباك الواحد One Stop Hub لصناعة الأفلام، وكانت الشركة السادسة Koma Waidi لإنتاج أفلام باستخدام هواتف محمولة وتليها Fillmmajor لإنتاج الأفلام القصيرة.

وجاءت بعدها شركة Lconnect لتوصيل وسد الفجوة بين الموهبين وصناع الأفلام وبعدها شركة الكشك وهي مدرسة لصانعي الأفلام من الأطفال وصانعي المحتوى، ثم شركه Venu Ai التي تجمع الأشخاص معًا وتساعد في البحث عن المساحات الإبداعية الفريدة من نوعها، وبعدها جاءت شركة Heads وهي مركز للكتابة الإبداعية، وكانت شركة Fix It In Post من آخر الشركات التي تعرض أفكارها وهي أول شركة إنتاج AI واختتمت الجلسة بالنقاش على فكرة الـAI وتأثره على مستقبل صناعة الأفلام وأنه ليس إلا آداة للتسهيل وليس لاستبدال المواهب وبعدها تم التصويت ثم الإعلان عن 3 فائزين لاستلام درع تكريمي من قبل لجنه التحكيم.

سينما من أجل الانسانية

يذكر أن النسخة السادسة من مهرجان الجونة المقامة تحت شعار «سينما من أجل الإنسانية» تستضيف عددا من الدورات الإرشادية والجلسات النقاشية وورش العمل الجديدة ضمن البرامج التي تعقدها منصة الجونة السينمائية خلال فعاليات المهرجان، بهدف العمل مع صناع السينما الناشئين لتطوير محتوى النصوص السينمائية.