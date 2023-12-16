إطلالة مستوحاة من الكوفية وعلم فلسطين.. مهرجان الجونة يرفع شعار تضامنًا مع غزة

«تحت شعار تضامنًا مع فلسطين».. انطلقت فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي، الذي يقام هذا العام في ظل أحداث مأساوية يشهدها قطاع غزة نتيجة العدوان المستمر من قبل الكيان الصهيوني المحتل، والذي خلف عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين.

كانت أولى مظاهر تضامن مهرجان الجونة مع فلسطين، هو تخليهم عن الريد كاربت أحد أساسيات المهرجان واستبدالها بريد كاربت رملية ابتداء من يوم حفل الافتتاح الذي كانت أجواؤه كاملة معبرة عن حالة الحزن مستخدمين إضاءة خافتة وسيطرة اللون الأسود على إطلالات الفنانين، وظهور الشال الفلسطيني بشكل ملفت للانتباه في أغلب إطلالات الحضور.

دعم فلسطين يسيطر على حفل افتتاح مهرجان الجونة

وخلال حفل الافتتاح أيضا كان هناك كلمة للفنان محمود حميدة عن إخواتنا في فلسطين، وأيضا كان هناك مشاركة من المطربة الفلسطينية إليانا التي قدمت أغنية لفلسطين واختتم المطرب أبو بأغنية أخرى بعنوان the wirld is blind.

ولم تتوقف مظاهر التضامن مع فلسطين مع حفل الافتتاح ولكنها امتدت مع أيام الفعاليات، ففي اليوم الثاني شهد ريد كاربت خاصة لعرض الفيلم الفلسطيني «الأستاذ» المشارك ضمن المهرجان وخلاله ظهرت الفنانة بشرى بشنطة مرسوم عليها علم فلسطين، ورفعت علامة النصر وليس هيا فقط ولكن كان هناك مشاركة للفنانة نسرين طافش التي ظهرت مرتديه كفوف عليها علم فلسطين، وكذلك الإعلامية رنده جبر التي ظهرت مرتدية الشال الفلسطيني.