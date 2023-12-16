جامعة أسوان تختتم مؤتمرها العلمي تحت عنوان «مستقبل زراعة الكلى في مصر»

انتهت فعاليات المؤتمر العلمي الذي نظمته جامعة أسوان، والذي استمر لمدة يومين، بتنظيم من قسم الباطنة في مستشفى الجامعة تحت عنوان «مستقبل زراعة الكلى في مصر».

وشهد المؤتمر مشاركة عدد كبير من الجامعات المصرية، حيث نظمت كلية الطب في جامعة أسوان مؤتمرين متخصصين في مجالين مختلفين خلال الأسبوع أحدهما أقيم في قسم الصدر والآخر في قسم الباطنة، وتضمنت فعالياته تقديم محاضرات حول أحدث بروتوكولات علاج أمراض الكلى وتوفير الرعاية اللازمة للمرضى في محافظة أسوان.

الوقاية من مرض الاعتلال الكلوي

وتضمن المؤتمر ورش عمل حول الكشف المبكر عن مرض الاعتلال الكلوي، بالإضافة إلى ندوة تثقيفية للمرضى الذين يعانون من أمراض الكلى، تناولت الوقاية منها وحماية صحة الكلى وأهمية التغذية السليمة للمرضى.

وترأس الجلسات العلمية وقدم المحاضرات عدد من الخبراء والمتخصصين في مجال أمراض الكلى، من ضمنهم الدكتور جمال السعدي، أستاذ أمراض الكلى بقصر العيني ورئيس الجمعية المصرية والإفريقية لزراعة الأعضاء، والدكتور مي حسب الله، أستاذ أمراض الكلى بقصر العيني ورئيس الجمعية المصرية لأمراض وزراعة الكلى، والدكتور علي حسن، أستاذ أمراض الكلى بجامعة سوهاج.

رئيس قسم الباطنة بأسوان الجامعي: نسعى الى تطوير مستوى الرعاية الصحية

من جانبها، أكدت الدكتورة هالة العبيدي، رئيس أقسام الباطنة والكلى بجامعة أسوان، على أهمية هذه الفعاليات العلمية والسريرية في تطوير وتحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى في جنوب الصعيد، وتعزيز خبرات الأطباء في المستشفى الجامعي.