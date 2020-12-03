تشكيل مركز لتنظم المؤتمرات العلمية بجامعة أسيوط

أعلن الدكتور طارق رئيس جامعة أسيوط عن تشكيله مركزاً جديداً مختصاً بتنظيم المؤتمرات، وذلك برئاسته، والذي يهدف إلى الإشراف على تنظيم المؤتمرات العلمية على مستوى الجامعة بشكل مركزي وذلك على نحو يضمن خروجها على النحو الأمثل بما يليق بمكانة الجامعة المرموقة وتاريخها العريق .

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد المنشاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ونائب رئيس المركز، إنه وفقاً لتشكيل المركز فإنه يضم مدير عام العلاقات العامة والإعلام مديراً للمركز وعضوية كلاً من مدير إدارة الإعلام بالجامعة ومدير إدارة العلاقات الخارجية.

ووافق مجلس جامعة أسيوط في جلسته الأخيرة المنعقدة برئاسة الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة على تعيين 20 مدرسا جديدا بعدد من الكليات المختلفة، حيث تضمنت القرارت تعيين 4 من المدرسين بكلية الطب وهم الدكتورمحمد أحمد شحات عبد الكريم, الدكتورة درية محمد جاد محمد، الدكتورة مها سيد إبراهيم عبد الرحمن، الدكتورة مروة صلاح عبد المعز السيد.

وفى كلية الآداب فقد أصدر سيادته قرارات بتعيين 3 من المدرسين وهم الدكتور مصطفى عبدالكريم عبد السلام، الدكتور أحمد فتحى يوسف أحمد، الدكتور عماد محمود ادريس محمد.

كما شملت القرارات كذلك تعيين الدكتورة آلاء مصطفى عبد النعيم عبد الرحيم بكلية العلوم والدكتور عمرو عبد السميع جلال عبد الحافظ بكلية الحاسبات والمعلومات، الدكتور علاء فرج محمود على، والدكتور محمود نادى عبد المعز عطا بكلية الهندسة، الدكتورة إيمان عيسى محمد ثابت، والدكتور عمرو ممدوح سعد الدين حسن بكلية التربية النوعية، الدكتورة رحاب حسن أحمد عبد النبى والدكتورة رباب محمد ممدوح عبد الحميد ماهر بمعهد جنوب مصر للأورام.

كما وافق على تعيين أستاذاً واحداً فى عدد من الكليات وهم الدكتورة آيات مصطفى كامل محمد بكلية الصيدلة، الدكتور حاتم بدر محمود حسين بكلية التجارة، الدكتورة نادية عبد الجواد محمد بكلية التربية، الدكتور أحمد محمود محمد جلال بكلية التربية الرياضية، الدكتور أحمد محمد حسين على بكلية طب الأسنان.