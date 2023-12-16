بتخفيضات تصل لـ30%.. أماكن بيع السكر والأرز والزيت في الدقهلية

أعلن السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، عن أرخص أماكن بيع السكر والأرز والزيت بمحافظة الدقهلية، سواء من خلال المنافذ والمعارض والمولات والهايبرات ومنافذ أمان والسيارات المتنقلة.

أسعار السكر والزيوت والأرز بالتخفيضات بالدقهلية

وقال دايرة، لـ«الوطن»، إن التخفيضات وصلت ما بين 15% و25% و30% في مختلف السلع، إذ جاءت الأسعار الخاصة بالسكر للكيلو بـ27 جنيها وللأرز يبدأ من 25 جنيها الكيلو والزيوت تبدأ من 38 جنيها على حسب الكمية.

أرخص أماكن منافذ بيع الأرز والسكر والزيوت بالدقهلية

وأضاف أن أرخص أماكن منافذ بيع الأرز والسكر والزيوت بأسعار مخفضة في محافظة الدقهلية كالآتي:

- منافذ بيع السلع الغذائية التي تتواجد داخل كل مركز في محافظة الدقهلية.

- منافذ أمان التي بلغ عددها نحو 14منفذًا داخل محافظة الدقهلية جرى توزيعها كالتالي:

- مدينة دكرنس بجوار مركز الشرطة.

- منية النصر بجوار مركز الشرطة.

- ميت غمر في دقادوس بجوار نقطة الشرطة.

- في السنبلاوين في البستان بجوار شرطة المرافق.

- في شربين بجوار المركز.

- في نبروه بالميدان العام.

- أجا بالقرب من الموقف الخاص بالمدينة.

- في المنصورة بالقرب من الاستاد في شارع موقف الأتوبيس الجديد، وفرع آخر في ميدان الهابي لاند، وفرع أمام نقطة الفردوس بالمجزر، وفرع بمنطقة سندوب.

- مدينة طلخا بشارع صلاح سالم بجوار مركز طلخا، وفرع آخر بجوار قوات الأمن بطلخا.

- 14 سيارة متنقلة في المنصورة والسنبلاوين والمطرية وشربين وطلخا.

- منافذ البيع الدائم التي جري إطلاقها في محافظة الدقهلية، وجرى افتتاح عددا منها، وهي:

- معرض في شارع الجيش بمدينة المنصورة أمام حي شرق المنصورة.

- معرض في شارع عبد السلام في التقاطع عارف في مدينة المنصورة.

- معرض داخل مدينة السنبلاوين بالقرب من منطقة المنشية الحديدة.

- معارض داخل بني عبيد في «قرية الصلاحات، كفر الصلاحات، وميت فارس، وميت سويد، وقرية أبو المعاطى الباز، واليوسفية».

- معرض داخل ميت غمر في «سنفا، أوليلة، بشالوش، سنتماي، دماص، بهيدة، ميت محسن، أتميدة، كوم النور، ميت الفرماوي، سمبو مقام، ميت أبو خالد، الرحمانية، سرنجا، كفر سرنجا، أبو نبهان، الحاكمية، دنديط، هلا، ميت يعيش، تفهنا الأشراف».

- معرض في نبروه داخل المعرض الرئيسي بجوار كوبري العمدة.

- ويوجد السكر والزيت والأرز داخل الهايبرات والمولات التجارية الكبري، ومنها هايبر فتح الله وهايبر عوض الله، وهايبر كارفور في مدينة المنصورة.