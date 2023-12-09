محافظ جنوب سيناء يتفقد منافذ بيع السلع الغذائية بطور سيناء.. تخفيضات كبرى

تفقد اللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء منفذ «دلتا ماركت»، إحدى المجمعات الاستهلاكية بمدينة طور سيناء للاطمئنان على توافر كافة السلع الغذائية وغيرها بأسعار في متناول المواطن السيناوي يرافقه إبراهيم الحارون وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء ومبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء.

أسعار السلع الغذائية في جنوب سيناء

وأكد المحافظ في بيان صحفي، توافر جميع السلع الغذائية.

- سعر كيلو السكر بالمجمع بلغ 27 جنيها

سعر كيلو الأرز 20 جنيها.

- المكرونة 7,5 جنيه.

- سعر لتر زيت الذرة 49 جنيها.

- سعر لتر زيت الذرة وزن 800 جرام 40 جنيها.

- بلغ سعر العدس الأصفر 22 جنيها بفارق 20 جنيها في الكيلو عن السوق الحر.

- سعر نصف كيلو فول 12 جنيها.

- سعر الدجاج وزن حتى 1200 جرام 85 جنيها.

- بلغ سعر كيلو اللحوم البلدية القطع 170 جنيها.

- سعر البط 90 جنيها.

توزيع 29 طن سكر على المواطنين بالمجان

وأوضح خالد فودة أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمواطنين للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل المواطن السيناوي، حيث سيتم توزيع 29 طن سكر على المواطنين بالمجان فضلا عن مساهمات القطاع الخاص ورجال الأعمال للأسر الأولى بالرعاية ومنحهم أغذية طوال العام دون أي مقابل مادي.