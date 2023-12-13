تخفيضات بـ«العربية للتصنيع» على الأجهزة المنزلية حتى رأس السنة الجديدة

أعلنت الهيئة العربية للتصنيع، ممثلة في مصنع الإلكترونيات، طرح تخفيضات في عدد من أجهزتها المنزلية والمعمرة، المعروضة في منفذ مبيعات المصنع في شارع مكرم عبيد لمدينة نصر، بمناسبة رأس السنة الميلادية، وهي العروض المتوفرة اعتبارًا من الآن.

وتضم العروض التي طرحتها الهيئة العربية للتصنيع؛ في منفذ مصنع الإلكترونيات، الآتي:

شاشات تليفزيون

1- شاشة تليفزيون 50 بوصة مزودة بريسيفير داخلي 4k، ونظام أندرويد 11 بسعر 11990 بدلاً من 12420 جنيهًا.

2- شاشة تليفزيون 55 بوصة مزودة بريسيفر داخلي 4k، بسعر 13990 بدلاً من 14620 جنيهًا.

3- شاشة 65 بوصة مزودة بريسيفر داخلي 4k، بسعر 15990 بدلاً من 17325 جنيهًا.

سخانات غاز

1- سخان الإنتاج الحربي «لونج لايف هيت برو 6 لتر»، الذي يعمل بالغاز بسعر 3490 جنيهًا.

2- سخان الإنتاج الحربي «لونج لايف هيت برو 10 لتر»، ويعمل بالغاز بتكلفة 5250 جنيهًا.

بوتاجاز

- بوتاجاز 90 سنتميتر أسود بسعر 15 ألف جنيه بدلاً من 16500 جنيه.

عرض 1

1- مروحة ستاند 18 بوصة بالريموت.

2- غسالة تحميل أفقي 8 كيلوات.

3- مكنسة 2200 وات.

4- 5 لمبات 9 وات أبيض «هدية».

ويبلغ سعر هذا العرض بعد الخصم 25700 جنيه، مقارنة بـ30300 قبل الخصم.

عرض 2

1- شواية جريل 1800 وات.

2- ماكينة وافل 1000 وات.

3- عصارة 1.2 لتر.

4- عجان 5 لتر 1000 وات.

5- كبة 1 لتر زجاج.

ويبلغ سعر هذا العرض 11020 جنيهًا بدلاً من 12000 جنيه.