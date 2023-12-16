محافظ الشرقية يشدد على الانتهاء من إنشاء مركز الشبكة الوطنية للطوارئ

أجرى الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، زيارة تفقدية لمركز الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة والجاري إنشاؤه بمقر ديوان عام المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء شبكة للطوارئ والسلامة العامة موحدة ومؤمنة لتأمين المرافق الحيوية بالمحافظات وذلك لدفع عجلة العمل به والوقوف على أي معوقات تواجه أعمال التنفيذ والعمل على تذليلها فوراً في حضور المهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة.

أهمية إنشاء مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

أكد محافظ الشرقية أهمية إنشاء مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، وذلك للحفاظ على خصوصية البيانات والاتصالات القائمة بين الجهات الإدارية وأجهزة الدولة باستخدام شبكة لاسلكية متطورة لتحقيق السيطرة الكاملة على المعلومات والتعاون الدائم بين كل الجهات المعنية لتوفير خدمات الطوارئ وتأمين المرافق الهامة وإدارة كل المخاطر لضمان التعامل اللحظي معها حفاظا على مقدرات ومكتسبات الدولة والمال العام.

تنفيذ الأعمال النهائية الجارية بالمركز وتذليل أي عقبات أمام الشركة

كلف المحافظ السكرتير العام بمتابعة تنفيذ الأعمال النهائية الجارية بالمركز وتذليل أي عقبات أمام الشركة المنفذة لسرعة الانتهاء منه في أسرع وقت لافتتاحه والمساهمة في دعم خطط الدولة في مجالات التأمين المختلفة ودعم جهود التنمية بالحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين.

ومن جانبه، أكد المهندس محمد الصافي، السكرتير العام للمحافظة، أن المركز سيتم تجهيزه بأحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة للحفاظ على خصوصية بيانات الدولة وتقليص زمن الاستجابة للأحداث الطارئة وسرعة التعامل مع الحوادث والكوارث من خلال منظومة واحدة تشارك فيها جميع الوزارات والمحافظات والهيئات.