أوضح محمد رمضان وكيل مديرية التربية والتعليم في محافظة الشرقية، موعد تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي العام في الشرقية، مشيرًا إلى أنه من المقرر تسليم الأجهزة خلال الأيام المقبلة عقب تسلم الأجهزة من وزارة التربية والتعليم.

موعد تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي العام في الشرقية

وقال وكيل مديرية التربية والتعليم في محافظة الشرقية لـ«الوطن»، إن الوزارة تسعى إلى تسليم الطلاب الأجهزة خلال الأيام المقبلة استعدادا لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول.

تسليم التابلت بعد انتهاء الإجراءات وسداد الرسوم

وأشار إلى أنه بعد استلام أجهزة التابلت من الوزارة سيتم تسليمها على الفور إلى الإدارات التعليمية ثم للمدارس لبدء التسليم للطلاب عقب انتهاء الإجراءات وسداد الرسوم، لافتا إلى ضرورة تأكد الطلاب من وجود الرقم التسلسلي «السريال نمبر» أمام اسم الطالب في الكشوفات.

يذكر أن دعت مديرية التربية والتعليم بالشرقية في وقت سابق أولياء الأمور والطلاب لسداد تأمين جهاز التابلت في مكاتب البريد أو أماكن الدفع الإلكتروني، وتسلم الأوراق إلى أخصائي التكنولوجيا بالمدارس، استعداداً لاستلام الجهاز اللوحي.

وتبلغ قيمة رسوم سداد التأمين المخصص للجهاز 105 جنيهات، وذلك لتغطية التأمينية للأجهزة في حالة الفقد أو التلف الكلي أو الجزئي.