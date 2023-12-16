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محافظ الشرقية يصدر قرارا بترقية 1233 ومنح حافز لـ1134 موظفا

كتب:

نظيمة البحرواي
02:33 م | السبت 16 ديسمبر 2023
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، القرار رقم 10768 لسنة 2023، بشأن الموافقة على ترقية 1233 من العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة بالمراكز والمدن والأحياء بالمجموعات النوعية للوظائف (التخصصية – الفنية – الكتابية – الحرفية والخدمة المعاونة)، ممن أتموا المُدد البينية اللازمة للترقية في 30 يونيو 2023.

ترقية 640 من العاملين بالمجموعة الوظيفية التخصصية

وأشار محافظ الشرقية إلى أن القرار تضمن ترقية 640 من العاملين بالمجموعة الوظيفية التخصصية و359 من العاملين بالمجموعة الوظيفية الفنية و109 من العاملين بالمجموعة الوظيفية الكتابية و125 من العاملين بالمجموعة الوظيفية الحرفية والخدمة المعاونة.

منح عاملين حافز بنسبة 5% من الأجر

كما قرر محافظ الشرقية منح 1134 من العاملين بديوان عام محافظة الشرقية  والوحدات المحلية التابعة حافزا بنسبة 5% من الأجر الوظيفي لمن أتموا في درجاتهم ومستوياتهم الوظيفية المسكنين عليها في 30 / 6 /2023، مدة أكبر من 3 سنوات، بحد أدنى 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيها، وذلك اعتبارا من 1 يوليو 2023 مؤكداً على الجهات المختصة تنفيذ القرار كل فيما يخصه.

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بقلم نظيمة البحرواي