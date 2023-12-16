تعرف على موعد انطلاق عرض فيلم «كارت شحن» في موسم رأس السنة

تستعد دور العرض المصرية لطرح فيلم «كارت شحن»، يوم الأربعاء الموافق 27 من ديسمبر الجاري، لينضم لموسم أفلام رأس السنة 2024، والذي تدور أحداثه في إطار كوميدي.

تفاصيل الفيلم

ويتناول الفيلم خطورة التكنولوجيا والأبليكشن المتعددة التي انتشرت مؤخرًا، حيث يجسد خلاله الفنان محمد ثروت شخصية موظف من أسرة متوسطة، ويقع فريسة لأحد التطبيقات الذي يتسبب في أن تنقلب به الحياة رأسًا على عقب بالعديد من المفاجآت.

أبطال الفيلم

الفيلم من بطولة إسماعيل فرغلي، محمد ثروت، صبري عبدالمنعم، هالة فاخر، بيومي فؤاد، مصطفى بسيط، أحمد شيبة، وآخرين، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم فرح الزاهد، إخراج شادي علي وتأليف محمود صابر.