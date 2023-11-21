نجل محمد ثروت يوثق رحلته مع المرض بـ6 صور: «من الألم بيتولد الأمل»

حرص الفنان أحمد ثروت نجل الفنان محمد ثروت على توثيق رحلة مرضه بـ6 صور شاركها مع جمهوره عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام.

وعلق الفنان أحمد ثروت على الصور: «365 يوم من الحمد ويا رب محدش تخذله صحته أبدا، سيدنا موسى مكانش يعرف إن ربنا هيشق البحر عشانه، بس كان واثق إن ربنا معاه، وأنت كذلك ثِق في ربنا ومش مهم تعرف هتتحل ازاي.. كل اللي عايز أقولهولك من تجربتي ربنا هيبهرك بترتيباته وهتتعلم أن من الألم بيتولد الأمل ومن المحن بنلاقى منح الله سبحانه وتعالى».

وتابع أحمد ثروت: «شكرا لكل اللي بعتلي رسالة لعيد ميلادي أو كلمني والسنة دي كانت سنة بـ 100 سنة بنسبة لي.. الحمد لله ربنا نجاني بفضل دعواتكم من المجهول وعرفت في الرحلة دي أن مفيش أهم من الصحة وحبايبك يكونوا حواليك».

يذكر أن أحمد ثروت نجل الفنان محمد ثروت أصيب في وقت سابق بمرض مناعي نادر يصيب شخص واحد من كل 100 مليون شخص.