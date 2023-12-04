محمد ثروت ضيف شرف الكبير أوي الجزء الثامن

أعلن الفنان محمد ثروت عن مشاركته في الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوى كضيف شرف.

وكتب الفنان محمد ثروت عبر صفحته على انستجرام: «انتظروني في رمضان 2024 في مسلسل الكبير أوى الجزء الثامن، بإذن الله هكون ضيف شرف مع صديقي الكبير أوى أحمد مكي، أتمنى من الله أن أكون ضيف خفيف على قلوبكم.. بس تفتكروا هعمل شخصية إيه الموسم ده».

يذكر أن مسلسل الكبير أوى الجزء الثامن يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم أحمد مكي وبيومي فؤاد ومحمد سلام ورحمة أحمد وعدد آخر من الفنانين وهو من إخراج أحمد الجندي.