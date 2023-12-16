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متحدث «الحوثي»: محادثات مع أطراف دولية بشأن العمليات في البحر الأحمر

كتب:

منى صلاح
08:20 م | السبت 16 ديسمبر 2023
أحد الحوثيين - ارشيفية

أحد الحوثيين - ارشيفية

قال متحدث باسم جماعة «الحوثيين» في اليمن، إنَّ هناك محادثات مع عدد من الأطراف الدولية بشأن العمليات الجارية في البحر الأحمر، وفقاً لنبأ عاجل أوردته قناة «القاهرة الإخبارية» مساء اليوم السبت.

وكشفت القيادة المركزية الأمريكية، في وقت سابق، أنَّ مدمرة صواريخ موجهة أسقطت 14 طائرة مسيرة، أطلقها «الحوثيون» فوق البحر الأحمر.

وأكدت القيادة الأمريكية أن طائرة مسيرة انطلقت من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن، واستهدفت سفينة ترفع علم ليبيريا في البحر الأحمر، ووجهت السفينة نداء استغاثة بأن طاقمها يواجه حريقاً بسبب الهجوم.

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بقلم منى صلاح