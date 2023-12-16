«القاهرة الإخبارية»: الحوثيون يؤكدون مهاجمة «أهداف حساسة» جنوب الأراضي المحتلة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل مساء اليوم السبت، بأنَّ جماعة «الحوثي» اليمنية أعلنت عن تنفيذ عملية عسكرية ضد «أهداف حساسة»، في جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت، في وقت سابق، أن تهديد الحوثيين للسفن في جنوب البحر الأحمر، يتطلب حلاً دولياً، في إشارة منها إلى ضرورة تشكيل قوة دولية.

وتعرضت عدة سفن لهجمات أو محاولة اختطاف أمس الجمعة من جانب الجماعة التي استولت على السلطة في اليمن، مما زاد من حدة التصعيدات.

ويواصل الحوثيون، منذ الشهر الماضي، استهداف السفن بالصواريخ والطائرات المسيَّرة، بدعوى منع وصول الإمدادات إلى إسرائيل، في عدوانها المستمر على الفلسطينيين في قطاع غزة.