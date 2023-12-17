«اللوكاندة الحمراء» بالإسكندرية مبنى له تاريخ.. ما سر تسميتها بـ«بيت العصابة»؟

اللوكاندة الحمراء أو «بيت العصابة» كما أطلق عليها أهالي منطقة المكس بغرب الإسكندرية وهذا المسمى لم يكن حقيقياً، بل ارتبط بظهور اللوكاندة الحمراء في الأفلام السينمائية، وكان أشهرها فيلم الهجامة، وكان ظهور العمارة في العمل الفني بيتا لعصابة الهجامة وظل الاسم مرتبطا بها حتى أصبح هو الاسم السائد بين أهالي غرب الإسكندرية، بالرغم من أن العمارة الحمراء كانت سكنا للأجانب واليونانيين.

كانت وكر العصابات

ويروى محمد فرج، أحد سكان منطقة المكس لـ«الوطن»، إن عند مرورك بكورنيش المكس، بالقرب من فنار المكس سيقابلك «بيت العصابة» أو «اللوكاندة الحمراء» وقد سميت بهذا الاسم نسبة إلى لونها الأحمر، وأطلق عليها بيت العصابة بعد أن ظهرت فى فيلم الهجامة كوكر للعصابة، وهي مكونة من 4 طوابق، تجمع ما بين الطرازين الإسلامي واليوناني، ويزيد عمرها عن 200 سنة.

المكان المفضل للجاليات اليونانية والإنجليزية والإيطالية

ويضيف محمد السيد، مسؤول الوعي الأثري بآثار الإسكندرية، كانت اللوكاندة الحمراء هي المكان المفضل للجاليات اليونانية والإنجليزية والإيطالية لإقامة الحفلات خلال مطلع القرن الماضي قبل أن تتحول إلى مسكن للأهالي عقب رحيل الأجانب عن مصر في خمسينيات القرن الماضي، كما شهدت اللوكاندة الحمراء تصوير عدد من الأفلام السينمائية منها فيلم «الهجامة» الذي لعبت بطولته الفنانة ليلى علوي والفنان هشام سليم، كما شهد تصوير عديد من أفلام الأبيض والأسود والتي كانت تدور أحداثها في الإسكندرية، حيث كان يتم استخدامها دائما كوكر للعصابة.