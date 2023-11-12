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رمضان عبدالمعز يروي قصة «البرامكة» وآل «الرشيد» أشهر أزمات التاريخ الإسلامي

كتب:

شروق مراد
08:53 م | الأحد 12 نوفمبر 2023
الداعية رمضان عبدالمعز

الداعية رمضان عبدالمعز

قال الداعية رمضان عبدالمعز، إنه في الدول العباسية، بزمن الخليفة العباسي هارون الرشيد، حدثت أزمة ذكرناها وتعلمناها، كانت تسمى نكبة «البرامكة»، إحدى أشهر الأزمات في التاريخ الإسلامي، إذ كانوا من علية القوم، ومواليين لآل الرشيد.

قصة البرامكة وآل الرشيد في الدولة العباسية

أضاف «عبدالمعز» في برنامج «لعلهم يفقهون»، على شاشة «DMC»، أن آل الرشيد عادوا «البرامكة»، وقتلوهم وذبحوهم واعتقلوا عددًا منهم، وذهب واحدًا من قوم «البرامكة»، يزور والده في السجن، ليجده بملابس بالية، وأظافر طويلة، وشعر أبيض، ليجهش بالبكاء حزنًا على حالة أبيه.

«عبدالمعز»: الله سينصر أهل غزة

وتابع «عبدالمعز» قائلًا: «الولد قال لأبيه يا أبتي ما الذي فعل بنا هذا؟، قتل من قتل من البرامكة، وسجن من سجن، قال يا بني لعلها دعوة مظلوم سرت في ظلام الليل، نسيناها نحن وما نسيها الله على وجل»، وأضاف أن الله سينصر أهل غزة.

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