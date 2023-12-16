آخر أيام «الحانوكا».. رد غير متوقع من الفلسطينيين على استفزازات المستعمرين (فيديو)

في شهر ديسمبر من كل عام، يعاني المسجد الأقصى ومدينة القدس القديمة من انتهاكات لا حصر لها، بسبب عيد «الحانوكا»، أو عيد «الأنوار اليهودي»، الذي يستمر لمدة 8 أيام، وبدأ هذا العام من 8 إلى 15 ديسمبر الجاري، حيث اعتادت عصابات المستعمرين على اقتحام باحات المسجد الأقصى، وأداء بعض الطقوس التلمودية، وآخرها إشعال الشموع على سور المسجد، الأمر الذي يثير غضب الفلسطينيين، إلا أن الفصائل الفلسطينية ردت على هذه الممارسات الاستفزازية بشكل غير متوقع، أمس الجمعة.

رد الفصائل الفلسطينية على احتفال المستعمرين بعيد الحانوكا

وكشفت الفصائل الفلسطينية، وفق تقارير أوردتها وسائل إعلام فلسطينية اليوم السبت، عن أنها استهدفت «المستعمرات غير الشرعية»، من خلال رشقة مكثفة من الصواريخ، استهدفت غرب مدينة القدس المحتلة، وعبرت فوق المسجد الأقصى.

وبمجرد إعلان إنذار القصف الصاروخي، من جانب الفصائل الفلسطينية، لاذ آلاف المستعمرين الذين كانوا يتجمعون في ساحة حائط البراق المحتل، غربي المسجد الأقصى، بالفرار من المكان.

يشار إلى أنه خلال هذا العيد من كل عام، تقوم مؤسسة تراث الحائط الغربي ببث فعاليات مباشرة لاحتفال المستعمرين بالعيد داخل ساحة حائط البراق للأقصى، لكنها حذفت البث الأخير، بعد حالة الفزع والهلع والخوف الكبير الذي ظهر على المستعمرين، نتيجة القصف الصاروخي.

عيد الأنوار اليهودي

وكان عدد كبير من المستعمرين اليهود يحتفلون بآخر أيام عيد الأنوار اليهودي «الحانوكا»، والذي يستمر لمدة 8 أيام، شهد خلالها مسيرات كبيرة طالبت بكامل السيطرة اليهودية على المسجد الأقصى، وطرد دائرة الأوقاف الإسلامية من داخل حرم المسجد.

وقام عدد من المستعمرين بإضاءة الشموع عند الحائط المحتل، لكن صواريخ المقاومة الفلسطينية، أجبرتهم على الفرار ومغادرة المكان في ثوان معدودة.