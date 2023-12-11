عشرات المستوطنين يؤدون طقوسًا تلمودية عقب اقتحامهم المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال، اليوم الاثنين، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته، مع دعوات لزيادة الاقتحامات بالتزامن مع حلول عيد الأنوار اليهودي «حانوكا».

كما أطلق مستوطنون الأعيرة النارية على المزارعين الفلسطينيين، وقاطفي الزيتون في بلدة عقربا جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة «مقاومة الجدار والاستيطان»، تنفيذ قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، 333 اعتداء ضد قاطفي الزيتون منذ بدء الموسم في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الماضي، مشيرة إلى منع الفلسطينيين من الوصول إلى مساحة 500 ألف دونم من أراضيهم، بينها 200 ألف دونم حاصرتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالمستوطنات، و300 ألف دونم معزولة خلف جدار الفصل العنصري.

وعم الإضراب الشامل، محافظات الضفة الغربية المحتلة، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة، لليوم الـ66 على التوالي.

قوات الاحتلال تعتقل أمين سر حركة «فتح» في إذنا

وفي سياق الاعتقالات اليومية التي يمارسها جنود الاحتلال في محافظات ومدن الضفة الغربية المحتلة، اعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي، الشقيقين خليل ومحمد ياسين جبر من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم بعد دهم منزل ذويهما وتفتيشه، كم اعتقل الجنود، 8 فلسطينيين من بلدتي العيزرية وأبو ديس، شرق القدس المحتلة.

كما اعتقلت القوات الإسرائيلية، شابا يدعى معتصم فراس عمرو «19 عاما»، والشابة آية تيسير القواسمي «34 عاما» في حي كتف الواد بمدينة أريحا عقب دهم منزلي عائلتيهما.

واعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي، شابا فلسطينيا يدعى عبد الله شناعة، من مدينة قلقيلية، فيما اقتحم القوات قرية حجة شرق قلقيلية، وانتشرت في أحياء متفرقة منها، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع.

وفي محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال، 6 فلسطينيين بينهم طفل يدعى رضا رزق عودة مسالمة «17 عاما»، وأمين سر حركة «فتح» في إذنا لؤي سامي طميزي، كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 3 فلسطينيين بينهم امرأة تدعى تينا أحمد حشاش من مخيم بلاطة شرق نابلس، عقب اقتحامها المخيم