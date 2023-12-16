«جالانت»: أتحمل مسؤولية هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل

صرَّح يوآف جالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي، بأنه يتحمل كافة المسؤولية عما حدث من هجوم على إسرائيل يوم السابع من أكتوبر، وذلك انطلاقاً من منصبه كوزير للدفاع، حسبما أفاد نبأ عاجل عرضته شاشة قناة «القاهرة الإخبارية».

وتابعت القناة، أنَّ «جالانت» أشار في تصريحاته إلى أنَّ حادث قتل 3 محتجزين صعب، وهو جزء من ثمن الحرب الكبير الذي ندفعه كل يوم.

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي، أن الهجوم على إسرائيل، في 7 أكتوبر، بدأ من حي الشجاعية، متابعا: سنرد على الحوثيين في الوقت المناسب وبالتنسيق مع الحلفاء.